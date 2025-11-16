Reproches a colombianos con la mano en el pecho por el himno de los Estados Unidos

La previa del partido entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda estuvo cargada de momentos curiosos que hicieron bastante eco entre los seguidores que vieron el partido e hicieron algunos reproches, entre otros, algunos cuestionaron a algunos asistentes colombianos rindiendo honores al himno de los Estados Unidos.

En la antesala del juego, los actos protocolarios incluyeron que sonara el himno del país anfitrión y varios de los asistentes, con camiseta de la Selección Colombia, se mandaron la mano al pecho, como si fueran las estrofas del himno de su país.

Esta situación no pasó inadvertida y hubo algunos reproches de usuarios en redes sociales que destacaron el momento y cuestionaron lo sucedido con comentarios tipo:

“Uno no puede estar con esa cara y con esa camiseta colocándose la mano en el corazón mientras suena el himno de Usa, asi vivan allá, así tengan doble nacionalidad la mano en el corazón es con el himno de tu país Colombia, no con otro”.

“Y esos con la camiseta de colombia y la mano en el corazón en el himno de EEUU??????”

Para gustos los colores y más allá del inconformismo de algunos porque estos hinchas le hayan rendido honores al himno de Estados Unidos, la Selección Colombia sufrió, pero se impuso 2-1 a Nueva Zelanda con tantos de Gustavo Puerta y Johan Carbonero.