Javier Hernández Bonnet soltó preocupante revelación sobre un grande del FPC

Un par de clubes del fútbol colombiano, entre ellos un equipo grande, estarían cerca de anunciar que entran en la ley de reorganización, producto de las deudas que sostienen que harían complejo el normal funcionamiento económico de los mismos.

Esta revelación fue hecha por el experimentado periodista Javier Hernández Bonnet y cuyo video fue compartido por la cuenta oficial de la plataforma Ditu en donde señalaron: “Un club grande estaría muy cerca de entrar en Ley de Reorganización, tal como vivieron recientemente Deportivo Cali e Independiente Santa Fe”.

De acuerdo con las palabras del periodista, esta situación, en el equipo grande, se habría derivado de los malos manejos dirigenciales que despilfarraron recursos por darle gusto a algunos hinchas con ciertas contrataciones.

“No puedes empeñar el club con el riesgo de desaparecer el club, como quedó en la última administración Independiente Santa Fe que, por fortuna, lo pararon a tiempo para no vivir el drama de Deportivo Cali”, señaló para contextualizar.

Y allí soltó su revelación: “Me dicen que hay dos equipos más y uno de ellos grande, que tienen deudas acumuladas, que están haciendo prever que próximamente anuncie que entra en ley de reorganización”.

“Cuando hacen la revisión en qué se gastaron la plata, se la gastaron en excentricidades, en jugadores que no necesitaban y simplemente para complacer un sector de la tribuna que les dice: ‘Hay que reforzar porque nosotros somos los hinchas fieles y bla, bla, bla…’”, analizó.

Todo porque “se envalentona los dirigentes para complacer y terminan colocando en duda la continuidad financiera de las instituciones”.

Aunque no anunció los equipos en cuestión, se vendría un panorama complicado en el fútbol colombiano con dos equipos más que entrarían en aprietos financieros al punto de llegar a entrar a la ley de reorganización, esto según lo señalado por Javier Hernández Bonnet.