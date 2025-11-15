Hincha del Cartagena fue atrapado por contenedor de basura en medio de disturbios

Una escena más que bizarra y que ha generado todo tipo de comentarios se dio en el último partido de Real Cartagena, que terminó con desmanes en la tribuna y en medio de todo eso, un aficionado resultó atrapado dentro de un contenedor de basura.

La situación se dio hace un par de días, en el desarrollo de la 4 jornada de los cuadrangulares de ascenso en el fútbol colombiano en donde el cuadro Heroico igualó sin goles ante el Real Cundinamarca.

Fue sobre los minutos finales que la afición del equipo local perdió la paciencia al ver que no se lograba la victoria, dejando al equipo distante del liderato del grupo y resignando las posibilidades de buscar la final y así mismo el tiquete rumbo a primera división y se presentaron disturbios en las tribunas.

Allí, en medio de todo el desorden, llegó la dantesca escena en la que un joven encapuchado terminó atrapado dentro de un contenedor plástico de basura que habían arrojado desde la parte superior de las graderías.

Al ver que no tenía escapatoria, el joven se agachó y quedó perfectamente ubicado dentro del elemento de recolección de basura del que se escapó instantes después.

La escena ha dejado todo tipo de comentarios jocosos en diferentes plataformas, señalando la mala suerte del aficionado de Real Cartagena al ser atrapado por el bote de basura.