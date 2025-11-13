Hinchas de Atlético Nacional habrían emboscado a los del América en el hotel de concentración en Medellín

En los últimos minutos, se han dado a conocer angustiantes videos que muestran el fuerte enfrentamiento que se dio en Medellín entre barristas que pertenecen a los grupos de Atlético Nacional y algunos fanáticos del América de Cali que se encontraban fuera del hotel de concentración donde está el plantel profesional horas antes de jugar su duelo de la última fecha ante el DIM.

Como quedó registrado en una cámara de alguien que se encontraba grabando el banderazo, fueron varios los individuos que llegaron en motocicletas y sin mediar palabras comenzaron a disparar al aire y contra las personas que estaban allí, intentando amedrentar y dispersar para después agredirlos con machetes, tal como se ve en otros videos de algunos residentes del sector, quienes veían atónitos la pelea entre ambas hinchadas.

Tras la intervención de la Policía, se logró dispersar la turba de personas y perseguir a algunos de estos delincuentes que portaban armas de fuego y objetos corto punzantes, pero no se tiene conocimiento sobre la captura de alguno de ellos. Eso sí, se especula que esta gresca dejó varias personas heridas que estarían siendo trasladadas a centros asistenciales para poder salvaguardar sus vidas en medio de un nuevo hecho violento que mancha la fiesta del fútbol que se vive ene nuestro país.