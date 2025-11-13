Santa Fe anunció lesión de uno de sus jugadores, a horas de partido por la clasificación

Independiente Santa Fe, que se juega su continuidad en el semestre ante Alianza FC, anunció la baja de uno de sus jugadores, unas cuantas horas previas al compromiso por cuenta de un tema muscular.

Se trata del atacante Jorge Luis Ramos, que apareció en el reporte médico del equipo bogotano, en donde se señala que tiene una lesión muscular del isquiotibial derecho.

Reporte médico de Independiente Santa Fe: “Jorge Luis Ramos: Presenta una lesión muscular del isquiotibial derecho. Observación: El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación y su incapacidad se determinará según evolución”.

La de Ramos no es una baja tan significativa en los planes del equipo Cardenal para la fecha 20 ya que poco ha actuado y en el presente semestre apenas jugó en un par de partidos en los que vino desde el banco de suplentes.

Santa Fe, con 28 puntos, necesita ganar para desplazar del octavo lugar a su rival de turno, Alianza FC para no hacer más cuentas con otros partidos.