“Limitante mental”, Carlos Antonio Vélez le respondió a Eduardo Pimentel por insultar periodistas de Win Sports

Carlos Antonio Vélez le salió al paso a Eduado Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, ante las palabras del dirigente que se despachó e insultó a los periodistas del canal Win Sports en el partido contra Millonarios.

Todo producto de una acción en la que el árbitro sancionó penal en favor del cuadro Ajedrezado, pero desde el VAR lo llamaron para que corrigiera su decisión, mientras en la transmisión oficial señalaron que no consideraban que fuera penal.

Sobre esto, el directivo de Chicó señaló: “Esto no tiene presentación señores de WIN sus periodistas no tienen remedio son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR q llamen al juez para q le hagan ver lo q no fue, todos vimos penal gigante, eso es ser uno muy hijo de p*** y muy acomodado, si eso no es penal entonces dígame cuál es malpa***”.

A esas palabras reaccionó Carlos Antonio Vélez, que, eso sí, aprovechó para echarle flores por opiniones políticas en dos personajes de marcada postura hacia la corriente política de derecha.

“Cuando Eduardo escribe de política, para mí eso es poesía. Él sabe que yo comparto todas esas opiniones políticas de él, pero las deportivas no y menos el trino de anoche. Es otro de los que cree que la televisión ¿le dice al VAR qué es lo que tiene que hacer?: por favor, esa sí es una limitante mental”, señaló el periodista.

Además, puso en contexto: “Me acuerdo que el extécnico de Bucaramanga y Pereira (Rafael Dudamel) sacó un Tablet por allá y le hizo creer a todos el mundo que nosotros influíamos, que, porque Win y Nacional eran del mismo dueño, entonces nosotros le decíamos a los árbitros cuando jugaba Nacional, qué era lo que tenían que hacer. No me crean tan pendejo y hay gente que cree esas estupideces”.

“Ahora Eduardo sale con esto. Eduardo: eso no es penalti, no lo es. ¿Cómo hay que decírtelo? Él es un hombre de fútbol (…), en política: 10 puntos, pero te vas a tener que estudiar la ley de juego, hermano. Un brazo pegado al cuerpo, en ningún momento hay ventaja ni amplía el tamaño del cuerpo. En ningún momento, querido”, comentó.

“Eduardo, acá entre nos, te dieron un penal en la última jugada y cayó al puente de Boyacá. Es un satélite. Allá arriba está la pelota”, sentenció en su programa.

Parece que aunque en la política viven de amores por sus opiniones, en los conceptos arbitrales no comparten el mismo pensamiento y así se lo dejó saber Carlos Antonio Vélez a Eduardo Pimentel.