Hinchas del Pereira recibieron otra mala noticia sobre el futuro del equipo

Los hinchas de Deportivo Pereira recibieron otra mala noticia ante el anuncio de que se cayeron los planes de inversión que se habían anunciado recientemente sobre unos grupos de inversión extranjeros, liderados por un empresario y por el exfutbolista Orlando Berrío.

Pese a que estos habían decantado sus intenciones por invertir en el conjunto risaraldense, este jueves emitieron un comunicado descartando esta posibilidad.

“COMUNICADO OFICIAL - 13 de noviembre de 2025

Tras varias reuniones y en atención a nuestros planes y tesis de inversión, informamos que, junto con nuestro grupo de trabajo e inversionistas, hemos decidido dar por concluido el interés en una posible participación en el Deportivo Pereira.

Agradecemos la disposición y el respeto de las personas e instituciones con las que se sostuvieron conversaciones en torno al proyecto, así como el afecto y entusiasmo de la afición pereirana, a quien reconocemos por su pasión, historia y apoyo incondicional al club.

Nuestro propósito continúa enfocado en impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo del fútbol colombiano, promoviendo valores humanos, formación integral y bienestar para quienes hacen parte de este deporte.

Vamos a concentrar nuestros esfuerzos en explorar nuevos proyectos dentro del fútbol colombiano en primera y segunda división, bajo una visión que combine sostenibilidad, impacto social y crecimiento colectivo.

Creemos profundamente que el fútbol colombiano, su talento y sus personas son una herramienta poderosa para unir, educar y transformar vidas en Colombia.

Atentamente, José Miguel Jaramillo Empresario y Co-fundador de INTUS | Orlando Berrío - Exfutbolista profesional”.