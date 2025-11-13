“Mentiroso”, Cadavid y Eduardo Luis salieron contra Eduardo Pimentel a pedir respeto por sus colegas de Win

Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López aparecieron para sumarse a los reproches contra Eduado Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, anta las palabras del dirigente que se despachó e insultó a los periodistas del canal Win Sports en el partido contra Millonarios.

Todo producto de una acción en la que el árbitro sancionó penal en favor del cuadro Ajedrezado, pero desde el VAR lo llamaron para que corrigiera su decisión, mientras en la transmisión oficial señalaron que no consideraban que fuera penal.

Sobre esto, el directivo de Chicó señaló: “Esto no tiene presentación señores de WIN sus periodistas no tienen remedio son tan atrevidos y sinvergüenzas que acaban de decir e insistir para presionar al VAR q llamen al juez para q le hagan ver lo q no fue, todos vimos penal gigante, eso es ser uno muy hijo de p*** y muy acomodado, si eso no es penal entonces dígame cuál es malpa***”.

A esas palabras reaccionaron los dos periodistas en uno de los programas que participan en donde Juan Felipe Cadavid leyó las palabras y Eduardo Luis López sentenció que: “No se puede tratar de hijuetantas a los que están en la transmisión porque tienen una apreciación de una jugada polémica, distinta al otro. Me solidarizo con Juan Pablo Coronado y con nuestro relator Jefferson Piña”.

“Esa no es la manera de un dirigente de un club de referirse a una persona porque él tiene un cargo y mis compañeros merecen respeto. Tolerar eso es como aceptar que le pasara a uno. A Pimentel, para mí tampoco es penal. Entonces, no ‘todos vimos’, usted vio y es su opinión”, agregó.

Un poco más certero, Juan Felipe Cadavid agregó: “Señor Pimentel, no sea mentiroso. Yo sí le voy a decir: mentiroso porque es que así uno diga algo en la transmisión, el señor árbitro y los señores del VAR no nos están escuchando”.

Solidaridad de colegas entre Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López que le pidieron a Eduardo Pimentel ser respetuoso de los conceptos que emitan los periodistas en las transmisiones de Win Sports durante los partidos del fútbol colombiano.