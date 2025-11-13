“Gracias y éxitos”, equipo del FPC despidió a cinco jugadores antes del partido en la fecha 20

Ante la sorpresa de muchos, antes de cumplir su último partido del semestre, Llaneros se anticipó a la salida de cinco de sus jugadores referentes y decidió darles la despedida junto el agradecimiento por haber jugado en el conjunto de Villavicencio.

Se trata de dos de los más experimentados del plantel y que se sumaron para aportar en el primer año en primera división: Carlos Sierra, Michael Rangel, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗼𝘇𝗮, 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮, a quienes el club les dejó el mensaje de agradecimiento.

Ambos anuncios llegaron horas antes del duelo que cierra la participación de Llaneros en este 2025 y en el que se enfrentará ante Envigado en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de la capital del departamento del Meta, este jueves a las 7:00 de la noche, en horario simultaneo al resto de partidos del día.

Primero vino el mensaje al volante al que refirió: “🗣️ ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗦𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮! 🤍🖤 Por tu entrega, compromiso y liderazgo. Fuiste parte de una historia que apenas comienza, del equipo que soñó y luchó en su primer año en la @LigaBetPlayD. 🔥 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔…”.

Mientras que al delantero le señaló: “🗣️ ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹! 🤍🖤 Por tu profesionalismo, experiencia, gran manejo de camerino, y sobre todo, gracias por confiar en la representación de medio país. 👊🏻 𝑬́𝒙𝒊𝒕𝒐𝒔”.

" ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗕𝗼𝗴𝗼𝘁𝗮́, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗼𝘇𝗮, 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮! Por defender nuestros colores con orgullo y dejar todo por esta camiseta.𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊“, fue el mensaje al otro grupo de jugadores.

