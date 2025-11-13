Deportes

“Gracias y éxitos”, equipo del FPC despidió a cinco jugadores antes del partido en la fecha 20

Horas antes del juego, que cierra la fase todos contra todos de la Liga colombiana, el equipo les dio las gracias.

Equipo del FPC despidió a dos de sus figuras antes del partido en la fecha 20 de la Liga
Llaneros vs Once Caldas (Llaneros Oficial)
Por Evaristo Pérez

Ante la sorpresa de muchos, antes de cumplir su último partido del semestre, Llaneros se anticipó a la salida de cinco de sus jugadores referentes y decidió darles la despedida junto el agradecimiento por haber jugado en el conjunto de Villavicencio.

Se trata de dos de los más experimentados del plantel y que se sumaron para aportar en el primer año en primera división: Carlos Sierra, Michael Rangel, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗼𝘇𝗮, 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮, a quienes el club les dejó el mensaje de agradecimiento.

Ambos anuncios llegaron horas antes del duelo que cierra la participación de Llaneros en este 2025 y en el que se enfrentará ante Envigado en el estadio Bello Horizonte – Rey Pelé de la capital del departamento del Meta, este jueves a las 7:00 de la noche, en horario simultaneo al resto de partidos del día.

Primero vino el mensaje al volante al que refirió: “🗣️ ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗦𝗶𝗲𝗿𝗿𝗮! 🤍🖤 Por tu entrega, compromiso y liderazgo. Fuiste parte de una historia que apenas comienza, del equipo que soñó y luchó en su primer año en la @LigaBetPlayD. 🔥 𝑺𝒆𝒈𝒖𝒊𝒎𝒐𝒔…”.

Mientras que al delantero le señaló: “🗣️ ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗮𝗲𝗹 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹! 🤍🖤 Por tu profesionalismo, experiencia, gran manejo de camerino, y sobre todo, gracias por confiar en la representación de medio país. 👊🏻 𝑬́𝒙𝒊𝒕𝒐𝒔”.

" ¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗕𝗼𝗴𝗼𝘁𝗮́, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗼𝘇𝗮, 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮! Por defender nuestros colores con orgullo y dejar todo por esta camiseta.𝚂𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚎𝚕 𝚎𝚚𝚞𝚒𝚙𝚘 𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚍𝚒𝚊 𝙲𝚘𝚕𝚘𝚖𝚋𝚒𝚊“, fue el mensaje al otro grupo de jugadores.

Agradecimientos y despedida para Carlos Sierra, Michael Rangel, 𝗝𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗼𝘇𝗮, 𝗢́𝘀𝗰𝗮𝗿 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗮𝘀 𝘆 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 en Llaneros que tampoco los convocó para el señalado encuentro contra Envigado.

       

