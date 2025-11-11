“Le celebramos los quince años”, periodista deportivo reveló que tuvo una novia menor de edad con permiso de sus padres

Uno de los programas deportivos más polémicos del país es’Zona Libre de Humo’, mismo que tiene sede en Cali y donde algunos comunicadores se reúnen para tener debates ligados al fútbol donde suele surgir temas bastante controversiales y delicados en medio de sus conversaciones, incluso, muchos de ellos estando lejos de las canchas.

En una de sus últimas emisiones, el periodista JJ Patiño contó una anécdota que lo tiene entre la espada y la pared en redes sociales por haber incurrido en un delito a pesar de haber sucedido hace muchos años. Se trata de la revelación de una relación que mantuvo con una menor de 14 años, dejando saber que contó con el permiso de los padres y que, incluso, le celebraron los quince años a la niña entre todos:

“Yo tuve una novia colegiala, tuve una novia de 14, claro que eso es un delito. Con permiso de los padres en su momento le celebramos los 15 años a la niña en Palmira. Ya la niña tiene su familia aparte, creo que ya tiene hasta dos hijos. Colegiala, iba al colegio y la recogía”, contó entre risas el comunicador, quien sorprendió a sus compañeros de programa y que cerró con que esto le podría generar problemas.

Tras esto, no pasó mucho tiempo antes de que se diera la polémica grande sobre estas palabras que cayeron bastante mal en la audiencia del programa y en muchos que vieron el clip en X, quienes incluso han etiquetado a la Fiscalía General de la Nación y a muchas personas voceras en la defensa de los menores de edad y la protección a los derechos de las mujeres, pidiendo que se investigue y se tome cartas en este asunto.