Mayra Ramírez sin minutos y Linda Caicedo derrotada: Jornada regular para las colombianas en la Champions League Femenina

La tercera jornada de la fase de grupos en la UEFA Women’s Champions League de este martes 11 de noviembre ofreció una mezcla de resultados sorpresivos y demostraciones de poderío. El interés se centró particularmente en la actuación de las dos figuras colombianas que militan en grandes clubes europeos, Linda Caicedo y Mayra Ramírez, quienes vivieron realidades opuestas con sus equipos. En total, se disputaron cuatro encuentros clave para la definición de los grupos: Real Madrid vs. Paris FC, SKN St. Pölten vs. Chelsea, Olympique Lyonnais vs. Wolfsburgo, y Roma vs. Vålerenga.

El partido más comentado de la jornada fue la derrota del Real Madrid Femenino por 0-1 ante el Paris FC en el Estadio Alfredo Di Stéfano. La estrella colombiana Linda Caicedo fue titular y, a pesar de la derrota, tuvo una actuación destacada como la jugadora más activa en el ataque merengue. Linda fue la principal generadora de peligro, exhibiendo su regate y velocidad. Su momento más cercano al gol llegó en la primera mitad, cuando un espectacular disparo suyo desde fuera del área se estrelló directamente en el poste, negándole el que hubiera sido un golazo. Aunque el Madrid dominó gran parte del juego tras irse abajo en el marcador, la solidez defensiva del equipo francés y la falta de puntería impidieron que Caicedo y sus compañeras consiguieran rescatar al menos un punto en casa.

Por otro lado, la delantera colombiana Mayra Ramírez tuvo una jornada mucho más exitosa en términos de resultado a pesar de no haber disputado el encuentro con el Chelsea, que aplastó 0-6 al SKN St. Pölten en condición de visitante. La victoria consolida al Chelsea como uno de los serios aspirantes de la competición y afianza la buena racha del equipo de la colombiana en Europa, donde se espera que pueda volver a ser convocada para los próximos encuentros.

Finalmente, la jornada se completó con un enfrentamiento de alto calibre entre dos potencias: Olympique Lyon venció 3-1 al Wolfsburgo, en un duelo directo por la punta de su grupo. Además, la Roma cayó por 0-1 en su partido contra el Vålerenga Fotball Damer.