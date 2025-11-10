Jugador de River golpeó a alguien de Boca que se burlaba de ellos tras perder el Superclásico

Luego del Superclásico de Argentina, entre Boca Juniors y River Plate, el jugador del equipo visitante, Maximiliano Salas, terminó golpeando a un hombre que se burlaba de los futbolistas derrotados dentro del terreno de juego.

Por la jornada 15 de la Liga Profesional, el cuadro Xeneize se impuso 2-0 con goles de Óscar Zeballos y Miguel Merentiel, en el duelo más esperado por los hinchas de ambos conjuntos a lo largo de cada semestre y que genera todo tipo de cargadas de lado y lado.

Vea acá: Inaudito: lanzaron un martillo de emergencia desde la tribuna y le dieron en la cara al árbitro, en Argentina

Precisamente aprovechando esto, un hombre que estaba dentro de la cancha decidió filmarse mientras se burlaba de los jugadores de River que iban pasando por su lado.

Aunque la mayoría pasaron por el lado del sujeto sin reaccionar a su provocación, el que no aguantó fue Maximiliano Salas que se abalanzó sobre él y le dio un golpe que hizo que el hombre se retirara corriendo de inmediato del lugar.

La situación no pasó desapercibida y quedó registrada tanto desde la tribuna como también parte del video que grababa el hombre que se burlaba y terminó golpeado por Salas al final del Boca Juniors vs River Plate.