Zambia le hizo impresionante gol olímpico a Brasil pero su celebración fue lo que más llamó la atención

Zambia sorprendió a Brasil en el Mundial Sub-17 y a todo el mundo del fútbol con un espectacular gol olímpico que no llamó tanto la atención como sí lo hizo la celebración.

Al minuto 26, Zambia tuvo un tiro de esquina a su favor, que fue ejecutado por Jonathan Kalimina, quien no desaprovechó la mala ubicación del portero Joao Pedro para lanzar el balón a media altura con un efecto hacia adentro que se terminó colando en la portería brasileña.

Los demás futbolistas de Zambia no podían creer el gol que se inventó su compañero, así que todos fueron corriendo hasta el banderín de córner para felicitar a su compañero y dejar un baile para la posteridad.

Todos los integrantes de Zambia demostraron que, a pesar de no esperar un gol olímpico, sí tenían planeado hacerle gol a Brasil y lo demostraron con un baile muy bien sincronizado que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

A continuación le presentamos el gol olímpico de Zambia a Brasil en el Mundial Sub-17:

Zambia 1-1 Brasil en el Mundial Sub-17:

Jonathan Kalimina anotó uno de los mejores goles de la Copa del Mundo Sub-17, pero no fue suficiente para que su equipo obtuviera los tres puntos, pues Brasil encontró el empate a través de Deli al minuto 81.

De esta manera, Brasil se quedó con la primera posición de su grupo con 7 unidades y se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-17. Zambia será su acompañante en la siguiente ronda, equipo que clasificó en la segunda posición, con la misma cantidad de puntos, pero con seis goles menos en la diferencia de gol.

Vale la pena resaltar que la Selección Colombia también se clasificó a los octavos de final luego de ganarle a primera hora a Corea del Norte.