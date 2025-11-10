Inaudito: lanzaron un martillo de emergencia desde la tribuna y le dieron en la cara al árbitro, en Argentina

El fútbol argentino vivió un episodio más de violencia cuando en medio de un partido lanzaron un martillo de emergencia desde la tribuna y terminaron impactando en el rostro al árbitro, Yael Falcón Pérez.

La situación se dio en medio del duelo entre Gimnasia y Esgrima de la Plata contra Vélez Sarfield, válido por la jornada 15 de la Liga Profesional de dicho país.

Esto se dio pasada la media hora de juego, cuando el conjunto local se imponía 1-0. En una jugada detenida, desde la tribuna lanzaron el objeto contundente que pegó en el piso y en el rebote terminó golpeando al árbitro central.

El propio Falcón Pérez mostró el objeto contundente y tras ser valorado médicamente, el partido se reanudó en medio de la incredulidad de muchos ante lo sucedido.

