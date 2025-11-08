Jugador campeón con Millonarios dejó claros los motivos que llevaron a su salida, “No me ofrecieron nada más para quedarme”

Uno de los jugadores más importantes que ha tenido Millonarios en los últimos años ha sido el volante creativo Daniel Cataño. Desde su llegada procedente del Deportes Tolima, donde pasó uno de los momentos más difíciles de su vida, tuvo un resurgir deportivo que incluso lo llevó a salir campeón de liga y Superliga con el embajador en un fructifico paso por la escuadra bogotana.

Tras varios semestres al mando de la creación de juego ofensivo en el equipo, el paso del antioqueño por el club albiazul llegó a su fin con la aparición de una buena propuesta económica del Bolívar de Bolivia para contar con sus servicios. De hecho, tras darse el traspaso, su temporada fue bastante buena en ese país, siendo uno de los ejes centrales de su club y quedando clavado en el corazón de los hinchas del elenco, quienes desean poder contar con él por un buen tiempo mientras algunos rumores lo ligan a otros equipos en Colombia.

A pesar de esto, en medio de una entrevista para ESPN, el jugador reveló detalles de su partida del FPC, donde dejó ver que los directivos de Millonarios no se movieron mucho para que él se quedara y que quizá lo dejaron ir bastante fácil: “Les tengo mucho cariño, Bolívar aposto por mí, en el momento en que llega la propuesta yo la presento en Millonarios y, a ver, lo único que tengo para decir es que Millonarios en ningún momento me ofreció nada más para quedarme, es lo único”.

Además, dejó saber que estaba bastante contento en este país y que espera poder seguir creciendo en lo deportivo justo antes del ocaso de su carrera, que, a sus más de 33 años, parece estar cada vez más cerca.