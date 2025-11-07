“Solo debemos octubre y otras cositas”, Pereira explicó la razón para jugar con sub-20 ante DIM

Deportivo Pereira no habría podido solventar la situación para contar con su equipo profesional y volverá a jugar con el equipo sub-20, en esta ocasión en el duelo de la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II que se realizará en la tarde-noche de viernes ante Deportivo Independiente Medellín.

Previo al duelo y luego de varios reproches, incluso desde la Acolfutpro, que lo calificó como una burla; el cuadro risaraldense explicó los motivos y dijo que los jugadores profesionales se negaron a jugar porque les deben la mitad de los bonos exigidos, un 2% de la nómina y todo lo relacionado con el mes de octubre y por eso no tienen más opción que usar el equipo sub-20.

Anuncio del Deportivo Pereira

“El Deportivo Pereira F.C. S.A. informa que, pese al esfuerzo económico realizado por la institución y haber cumplido con el 50% de los bonos exigidos por el plantel profesional, así como estar al día en el 98% de la nómina (quedando pendiente el mes de octubre), infortunadamente los jugadores profesionales no accedieron a jugar el partido ante Deportivo Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 19 de la Liga BetPlay.

Ante esta situación, informamos que el equipo que enfrentará este encuentro será la sub-20. Queremos agradecer la valentía compromiso de nuestros jóvenes jugadores con la institución”.