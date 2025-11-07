“Adulteran la integridad de la competencia”, Acolfutpro se despachó contra Pereira y la complacencia de Dimayor

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) elevó un fuerte comunicado en el que tildó de burla al Ministerio del Trabajo el que Deportivo Pereira juegue con su equipo sub-20 ante la complacencia de la Dimayor, pese a que no está al día con sus obligaciones laborales.

Deportivo Pereira no habría podido solventar la situación para contar con su equipo profesional y volverá a jugar con el equipo sub-20, en esta ocasión en el duelo de la fecha 19 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II que se realizará en la tarde-noche de viernes ante Deportivo Independiente Medellín.

Vea acá: Pereira metió tutela ante acción de Min. Trabajo para poder jugar ante Medellín

Al respecto, señaló en sus redes que: “𝗗𝗶𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲: 𝗲𝗹 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼, 𝗯𝘂𝗿𝗹𝗮 𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝘆 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗷𝘂𝘃𝗲𝗻𝗶𝗹𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗶 𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 ⚠ El @DeporPereiraFC no ha pagado obligaciones laborales: salarios de octubre, parafiscales, seguridad social y otros pagos laborales. ⚠ El club enfrentará el partido de la fecha 19 de la @LigaBetPlayD con futbolistas sub-20, adulterando gravemente la integridad de la competencia”.

Comunicado de Acolfutpro

DIMAYOR LO PERMITE: EL PEREIRA SIGUE INCUMPLIENDO, BURLA AL MINTRABAJO Y COMPITE CON JUVENILES SIN CONTRATO NI SEGURIDAD SOCIAL

Desde ACOLFUTPRO rechazamos el espectáculo lamentable que sigue protagonizando la Dimayor, al permitir que el Club Deportivo Pereira compita en la Liga BetPlay pese a incumplir sus obligaciones laborales. Además, al avalar el uso instrumental de la tutela por parte de ese club para que le permitan seguir compitiendo, mientras continúa vulnerando derechos fundamentales de los protagonistas del espectáculo: los futbolistas profesionales.

El Pereira no ha pagado obligaciones laborales: salarios de octubre, parafiscales, seguridad social y otros pagos laborales. En lugar de cumplir, el club interpuso una acción de tutela que le otorgó una medida cautelar para levantar la suspensión impuesta por el Ministerio del Trabajo por esos incumplimientos. Cabe aclarar que no se levantó la sanción por haber cumplido, sino por una maniobra jurídica que burla a la autoridad laboral.

Como si esto fuera poco, el Pereira enfrentará el partido de la fecha 19 con futbolistas sub-20, adulterando gravemente la integridad de la competencia. Ese partido es contra el Medellín, un club ya clasificado a la siguiente fase, pero que sigue disputando puntos clave en la tabla de reclasificación, que otorga cupos a torneos internacionales. Está claro que lo que le importa a la Dimayor es terminar la competición como sea. ¿Qué credibilidad tiene una entidad que tolera y avala el incumplimiento y la manipulación?

Es un irrespeto a los futbolistas, a los aficionados, a los patrocinadores y a los clubes que sí cumplen. Es el deterioro de una liga que hoy parece un sainete: protagonizado por el Pereira y dirigido por la Dimayor. Una competencia donde se juega sin garantías, donde se permite que compitan juveniles sin contrato, sin seguridad social, incumpliendo lo ordenado por el Ministerio del Deporte en la Circular 007 de 2023 sobre seguridad social en el deporte profesional.

Siguiendo la lógica del Pereira, sería sorprendente que hubieran cumplido con el requerimiento de MinDeporte sobre la situación contractual, la afiliación a seguridad social y la cobertura de riesgos laborales de los futbolistas juveniles que disputaron los recientes encuentros. Porque si algo ha demostrado el club, es que sabe cómo competir sin cumplir.

¿Dónde está la inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte a la Dimayor?

¡El fútbol profesional colombiano no puede seguir siendo una vitrina de incumplimientos normalizados y sanciones burladas!