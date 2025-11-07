Periodista lanzó intimidante mensaje contra Luis Díaz por lesión de Hakimi y todo terminó mal para él

La polémica jugada entre Luis Díaz y Achraf Hakimi durante el reciente duelo entre Bayern Múnich y París Saint Germain sigue siendo tema de conversación en todo el mundo. La fuerte entrada del colombiano, que terminó con su expulsión y una lesión para el lateral marroquí, provocó una ola de reacciones, entre ellas la de Said Amdaa, un periodista marroquí que lanzó un mensaje de odio en redes sociales y ahora tuvo que salir públicamente a disculparse.

El comunicador, quien reside en Francia, escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te presionaré hasta el final de tu carrera. Esto es un asunto personal para mí”.

La publicación, que rápidamente superó las 750 mil visualizaciones, desató una tormenta en redes. Hinchas del Bayern y seguidores del colombiano reaccionaron con fuerza, calificando el comentario como amenazante y discriminatorio, lo que llevó al periodista a bloquear los mensajes su cuenta ante la cantidad de insultos y reportes que recibió.

Adicional a esto, como imagen de portada publicó un mensaje en español que señala “Mil disculpas al pueblo colombiano y a Luis Díaz. Lamento haberlos ofendido, no era mi intención”.

Adicional a esto, en declaraciones al diario BILD de Alemania, Amdaa ofreció una explicación y pidió disculpas públicas a Luis Díaz.

“No pretendía ser malicioso ni literal. Fue una expresión coloquial que se malinterpretó. Entiendo que algunos aficionados del Bayern no lo tomaron bien y si alguien se sintió ofendido, no tengo problema en disculparme”, afirmó.

Además, agregó que su comentario fue producto del momento y del miedo por perder a Hakimi, figura clave para la selección de Marruecos, que se prepara para la Copa Africana de Naciones.

“Cuando dije que presionaría a Díaz, lo hice en tono irónico. Hakimi es fundamental para nosotros, y su lesión generó frustración. No quise atacar a Luis Díaz, solo expresar tristeza por la situación”.

La disculpa llegó luego de que el tema se viralizara entre medios internacionales y usuarios que exigían una sanción por incitar al odio en redes. Por su parte, Luis Díaz no ha emitido declaraciones sobre el incidente y continúa enfocado en los próximos partidos, tras el encuentro en el que fue figura con doblete antes de la polémica expulsión.