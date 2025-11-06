Transmisiones multiseñal y multiplataforma aparecen como posibilidad para el fútbol colombiano

El modelo de los derechos de televisión del fútbol colombiano podría llegar a cambiar de manera radical ante la posibilidad de una transmisión multiplataforma, que surgió ante un movimiento en las altas esferas dirigenciales.

Aunque, por el momento, no es más que una posibilidad en el ambiente, la misma se generaría ante la salida del radar de Mauricio Correa, que dejó de ser director de MediaPro en Colombia (productora del VAR y Social Media de la FCF) y que fue clave en la exclusividad de Win Sports, en su momento, y quien habría intentado el mismo modelo, pero con otro canal. Su salida, abriría la puerta a la opción multicanal y multiplataforma.

Esto lo explicó el periodista Alejandro Pino Calad, director de este medio, que referenció la salida de Correa, tras un escándalo protagonizado en el Mundial Sub-20 en Chile. Incluso, se habló de que el señalado dirigente se ofreció para ser gerente de la Dimayor.

“Me confirman la salida de Mauricio Correa de MediaPro tras el escándalo en Chile. Ya se ofreció para ser gerente de Dimayor. MediaPro sigue produciendo el VAR y el social media de la FCF pero, conociendo a mi gente, seguramente ese contrato cambie a donde sea que llegue Correa.

Sin Correa intentando monopolizar, el panorama de los derechos de TV del FPC podría abrirse a lo colaborativo: WIN como canal y productor principal, y partidos en otras plataformas y señales... Es una posibilidad que podría generar más plata. Les seguiré contando cómo se mueve”, referenció Alejandro Pino.

Previamente, el 21 de octubre, el mismo periodista había dado más detalles de la situación de Correa, sobre lo que señaló que: “Mediapro suspendió a Mauricio Correa, su director en Colombia, por una queja de Fifa debido a mal comportamiento en Chile durante el Mundial Sub20. Su problema es que hoy salió el CEO global de Mediapro, Tatxo Benet, su protector. El nuevo jefe, Sergio Oslé, llega a barrer todo

Dicen desde España: “La decisión del conglomerado chino llegaría asesorada por un banco de inversión español, que habría concluido que Mediapro “necesitaba una renovación de la cúpula para poner en marcha un plan de reestructuración de los negocios””

Mediapro, recordemos, es la productora del VAR en Colombia, además de producir los contenidos de la Federación Colombiana de Fútbol y está en la pelea por los derechos de transmisión de Dimayor. Correa les ha propuesto crear una nueva OTT (otro canal, DimayorTV) y venderlo.

De confirmarse la salida de Correa, el panorama del negocio de TV del fútbol colombiano cambiaría drásticamente... Veremos cómo evoluciona la situación”.