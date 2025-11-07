Le salió competencia a WIN Sports: anunciaron transmisión gratis de todo el Brasileirao

La Liga de Brasil (Brasileirao) se podrá ver completa y de manera gratuita, según lo anunciado por un canal de Youtube que informó de la negociación y cuya señal estará disponible desde este sábado 8 de noviembre, en lo que aparece como una clara competencia al canal colombiano Win Sports.

Recientemente, el canal deportivo colombiano adquirió los derechos y viene transmitiendo algunos juegos. En cuanto a Win, el acuerdo señala que son: 23 partidos desde la fecha 28 de 2025 y tres por jornada durante 2026 y 2027. Un total de 114 partidos por año.

Vea acá: ¿Efecto Millonarios?: En partido de Brasil lanzaron sandalias desde la tribuna

Sin embargo, ahora, esa misma competencia llega de manera gratuita a la plataforma Youtube y se podrá ver en el canal Picado TV que anunció que será de manera gratis y con imagen.

“TENEMOS LOS DERECHOS DEL BRASILEIRÃO! 💣 📺 Desde este fin de semana, viví GRATIS y con imágenes todo el Brasileirão por PICADO TV. 🌟 Disfrutá a las grandes figuras del fútbol brasileño: Neymar, Hulk, Depay, El Flaco López y muchos otros cracks. ⚽ Este sábado desde las 17:30, no te pierdas Internacional 🆚 Bahía, por la fecha 33 de la Serie A Betano. 😎 ¡El Brasileirao lo ves en PICADO TV! ⁉️ ¿Te lo vas a perder?”, anunció la cuenta oficial de dicho canal.

De esta manera, los aficionados al fútbol brasileño, en donde hay varias figuras del fútbol colombiano, ahora podrán observar el mismo, de manera gratuita y legal, por el canal de Youtube de Picado TV.