¿Efecto Millonarios?: En partido de Brasil lanzaron sandalias desde la tribuna

Al mejor estilo de los hinchas de Millonarios, en el fútbol de Brasil lanzaron calzado desde la tribuna, en una acción que sorprendió a propios y extraños, generando comentarios de todo tipo, la reacción graciosa de los relatores y la incredulidad de los futbolistas.

Fue en el duelo de la jornada 32 del Brasileirao en el que Ceará igualó 1-1 ante Fortaleza, con anotaciones de Raul (para los locales) y de Bareiro (para la visita).

Más allá de lo deportivo, la acción que ha hecho eco de dicho compromiso se dio sobre el cierre del primer tiempo cuando uno de los jugadores de Ceará fue a cobrar un tiro de esquina, pero desde la tribuna le lanzaron una sandalia, algo que él reclamó y fue a mostrarle al árbitro, sin embargo, durante su queja y, para que no se quedara a medias, le lanzaron la otra sandalia para que completara el par.

Los relatores de la transmisión oficial no lo podían creer y se tomaron con humor la particular acción que seguramente dejó a un fanático descalzo en su regreso a casa.