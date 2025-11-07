Junior, entre las ganas y el escepticismo

Por: Emel Alvear Cueto | Al momento de escribir esta columna tengo a mi lado hinchas, compartiendo conmigo un rato de tranquilidad y sano esparcimiento. Decidí hacerlo así, para escucharlos, y al final leerles mi escrito. Ese fue nuestro acuerdo. Les juro que se han dicho de todo. Como si estuviera en medio de dos bandos contrarios, dos rivales de clásico para mayor seña. Pero no, son hinchas de Junior. Unos que literalmente “trapean el piso” con el profesor Arias, a Teo y su banda, y otros que exigen respeto por el ídolo de La Chinita, y el técnico rojiblanco.

Los que están en contra creen increíblemente que Junior no clasificará con 31 puntos. Que ese juego endemoniado de opciones de los otros equipos del octavo al décimo primer lugar, pueden jugarle una mala pasada al equipo de curramba. Que él nivel de Fortaleza y Nacional, los dos próximos rivales de “el tiburón”, es muy superior, capaces de ganarle de visitante y de local. Que a Junior se le acabó la gasolina, que no sirve, en fin. Eso, en medio de un rosario de improperios, imposibles de transcribir. De hecho llevé hasta del bulto porque preferí callar, y esperar a los otros amigos que dieran su opinión. Serví así como de moderador, mientras me tomaba un par de cervezas. Es que hablar de Junior, viernes por la noche, sin nada para refrescar la garganta, es como comer pescado sin patacón frito. No aguanta!!!

Acto seguido llegaron los defensores de papá. Si bien reconocen que Junior no pasa por un buen momento deportivo, son de los que creen que esto no es como comienza, si no como termina. Que tendría que “el hombre del maletín” aparecer, y bajar al onceno barranquillero del bus de la clasificación. Pero de manera enfática expusieron que estos 10 días de para de la liga le sirvió al grupo del profesor Alfredo Arias como aire para enfatizar en los errores que hoy lo tienen en la picota pública. Que los defensores, a punta de trabajo y regaño, aprendieron a no cometer los mismos errores, y que los delanteros aprendieron también a pensar con cabeza fría en la última jugada, en el último pase. Que los analistas de vídeo que tiene Junior se “quemaron las pestañas” hasta más no poder para guiar al técnico en la toma de decisiones. Y que seguramente don Fuad, colocó sobre la mesa varios milloncitos de premios, si su equipo asegura la clasificación en Bogotá. Sólo un puntito falta para cantar victoria. Lo demás es paja!!!

La madre, como decimos en la costa, fue una discusión monocuca, sin peleas, y a punta de verdades de lado y lado. Al final, y como lo habíamos acordado, les leí mi columna. Uno de ellos, que me pidió reservar su nombre, se paró de la mesa, y con cerveza en mano, la golpeó fuertemente, y dijo: “APROBADO. No hay mayor equilibrio que el concepto de Emel y la objetividad de PUBLIMETRO”. Ay mamita mía, les confieso, estaba asustado. Nunca falta el inconforme y dueño de la verdad absoluta. Pero no estaba con nosotros, por fortuna, gracias a Dios.

Fin de la historia. Y adivinen qué? No, mejor les cuento después, si Junior le gana a Forta. Que sea un compromiso.