Atlético Nacional tendrá detalle de fina coquetería con sus hinchas en el Festival Hincha Verdolaga

Atlético Nacional, junto con su patrocinador, Auteco y TVS, tendrán un detalle de fina coquetería con sus aficionados a los que les abrieron un lugar en la camiseta de los jugadores con los nombres que estarán estampados en las prendas de los jugadores.

La mencionada marca le dejó su espacio a los aficionados para que sus nombres aparezcan en la elástica durante el partido, además, 20 de ellos tendrán la experiencia de entrar al camerino y posar en la foto oficial en el duelo del conjunto Verdolaga contra Águilas Doradas.

Comunicado oficial

Auteco y TVS se une a la celebración del Festival Hincha Verdolaga de Atlético Nacional, con una experiencia inédita.

Por primera vez en la historia, los hinchas de Atlético Nacional verán sus nombres estampados en la camiseta del equipo.

Auteco y TVS cedió su espacio principal en las mangas de la camiseta de juego para rendirle un homenaje a la pasión verdolaga y fortalecer su vínculo con la comunidad futbolera.

Además, 20 aficionados vivirán una experiencia inolvidable recorriendo el camerino y posando en una foto junto a los titulares del partido.

¡Vuelve una celebración muy querida por todos los Verdolagas! Auteco y TVS, patrocinador oficial del equipo, no quiso que esta fecha pasara desapercibida. Por ello, el próximo domingo 2 de noviembre previo al partido entre Atlético Nacional y Águilas Doradas, Auteco y TVS participará activamente y celebrará el Festival Hincha Verdolaga con una actividad que hará historia en el fútbol colombiano: por primera vez, los nombres de algunos hinchas apasionados del Rey de Copas están inmortalizados en las camisetas de juego del equipo.

La iniciativa se llevará a cabo en el último partido de la fase del “todos contra todos” vs Águilas Doradas y rendirá homenaje a la hinchada Verdolaga, considerada una de las más grandes y apasionadas del país. Será una jornada cargada de emoción dentro y fuera de la cancha, en la que TVS y Atlético Nacional reafirmarán su compromiso con la pasión, el esfuerzo y la cercanía con los aficionados.

“La relación que ha mantenido Auteco y TVS como patrocinador de Atlético Nacional a lo largo de estos años reafirma nuestro compromiso con el equipo, un plantel que se debe a su fanaticada, la más importante y grande del país. Por eso, queremos unirnos al Festival Hincha Verdolaga, para que estos amantes del buen fútbol tengan la oportunidad de manifestar su amor y pasión a través de sus nombres plasmados en las camisetas. Además, queremos demostrar que ser patrocinador es más que tener el logo de TVS en una camiseta: es una forma de conectar con la pasión más grande de Colombia, con la gente que vive y siente el fútbol como parte de su vida. En esta ocasión, quisimos devolverles algo de todo lo que ellos nos dan”, señaló Valeria Domínguez Martínez, Jefe de Mercadeo de TVS.

Por su parte, Manuela Úsuga Zapata, Analista de Mercadeo de Auteco TVS destacó que la experiencia será única y participativa: “Se realizaron tres mecanismos para seleccionar a los hinchas cuyos nombres estarán en la camiseta: abonados que son usuarios TVS, asistentes al estadio y clientes de la marca. Queríamos que esta camiseta refleja el orgullo y la pasión real de quienes impulsan cada victoria”.

El patrocinio de TVS con Atlético Nacional busca fortalecer el vínculo entre deporte, movilidad y emoción. “El fútbol y la fabricación de motos comparten la misma esencia: esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo. Dos mundos que se viven con intensidad, donde cada jugada y cada kilómetro cuentan. Acompañar a Atlético Nacional es una oportunidad para construir comunidad y movernos al ritmo de la pasión futbolera”, agregó Domínguez.

Durante la jornada, los hinchas seleccionados disfrutarán de un momento inolvidable: recorrerán el camerino, recibirán la camiseta usada por los jugadores al momento de la salida a los himnos y serán coprotagonistas de la foto con el equipo, una sorpresa que la marca preparó especialmente para ellos.

En los últimos diez años, es la primera vez que un patrocinador cede su espacio principal en la camiseta para rendir homenaje a los hinchas, reafirmando que el fútbol es mucho más que competencia: es una historia compartida entre jugadores, marcas y aficionados.

“El Festival Hincha Verdolaga es una fecha que nos recuerda por qué este club es tan grande: por su gente. Gracias a aliados como Auteco TVS, podremos vivir una experiencia única, donde el hincha no sólo alentará desde la tribuna, sino que también hará parte de nuestra historia en el campo”, afirmó Andrés Restrepo, director de Mercadeo y Comercial de Atlético Nacional.