“Interesa”, Sebastián Villa estaría en la mira de uno de los grandes del fútbol colombiano

Sebastián Villa, que este miércoles se consagró campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, aparece en el radar de uno de los grandes del fútbol colombiano, América de Cali, de acuerdo con versiones de prensa.

De hecho, la información hizo eco desde la tarde de ayer, antes de que se diera el título del conjunto mendocino y fue entregada en el espacio Zona Libre de Humo, en donde J.J. Patiño, el periodista que anticipó el retorno de Adrián Ramos al conjunto Escarlata, aseguró que esa misma fuente le dio el dato.

Al respecto, el comunicador sentenció: “La misma persona que me dijo que Adrián Ramos volvía al América de Cali, me dice: ‘tengo entendido que interesa, el problema son los costos’. Hablamos de Sebastián Villa”.

Claro que eso fue antes de la consagración de Independiente Rivadavia y de la actuación de Sebastián Villa que se hizo sentir en la final con una asistencia y anotando el penal del título, algo que lo puso de nuevo en el radar de muchos equipos argentinos que lo ven con buenos ojos tras superar sus problemas legales.