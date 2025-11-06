Marshawn Kneeland, joven promesa de la NFL, muere trágicamente a los 24 años

La NFL está de luto tras la repentina muerte de Marshawn Kneeland, ala defensiva de los Dallas Cowboys, quien fue encontrado sin vida la mañana del 6 de noviembre de 2025. Tenía apenas 24 años y había sido seleccionado en la segunda ronda del Draft de este año. Su fallecimiento, según reportes preliminares de la policía de Frisco, Texas, se trataría de un suicidio tras una persecución policial.

Kneeland había participado en siete de los nueve partidos de la temporada, destacándose recientemente con un memorable touchdown en equipos especiales. Su muerte conmocionó no solo a su equipo, sino a toda la comunidad deportiva. En un comunicado oficial, los Cowboys expresaron: “Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

Este trágico evento se suma a una serie de pérdidas que han sacudido a la NFL en los últimos años. Casos como el de Junior Seau, quien se quitó la vida en 2012, y el de Aaron Hernandez, cuya historia estuvo marcada por problemas legales y psicológicos, han puesto en evidencia la necesidad urgente de abordar la salud mental en el deporte profesional. Más recientemente, el fallecimiento de Vincent Jackson en 2021 también generó preocupación por el bienestar emocional de los jugadores retirados.

Crisis de salud mental en el deporte de EEUU

La presión constante, las lesiones, el aislamiento y la exposición pública pueden generar un entorno difícil para muchos atletas. Aunque la NFL ha implementado programas de apoyo psicológico, estos casos demuestran que aún queda mucho por hacer.

Si tú o alguien que conoces está atravesando momentos difíciles, hablar puede marcar la diferencia. Buscar ayuda profesional no es señal de debilidad, sino de valentía. Existen líneas de atención, terapeutas especializados y redes de apoyo que pueden ofrecer acompañamiento en momentos de crisis.

La muerte de Marshawn Kneeland no debe ser solo una noticia triste, sino un llamado urgente a cuidar la salud mental de quienes viven bajo la presión del alto rendimiento. Que su legado inspire a abrir conversaciones, derribar estigmas y construir espacios más seguros para todos.

El último mensaje de Marshawn Kneeland

En medio de la especulación que dejó el informe oficial de su fallecimiento por no aclarar las causas, TMZ Sports accedió y compartió los audios de la pareja del jugador durante una llamada con las autoridades de Texas pidiendo aseguraran la integridad de Kneeland tras enviarle mensajes preocupantes.

De acuerdo con las palabras de la mujer, el defensivo se encontraba armado y en medio de una crisis por problemas mentales. En sus palabras, el jugador necesitaba ayuda porque “acabaría con todo”.

Es importante destacar que en el informe del Departamento de Policía de Plano, se reveló que el atleta de 24 años enviaba mensajes a sus familiares despidiéndose.