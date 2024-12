Opinión: El VAR del Fútbol Americano

Luego del partido Nacional Millonarios y toda la polémica generada por un penal que se pitó luego de una jugada dudosa de fuera de lugar, me parece interesante mirar un sistema que funciona mucho mejor que el del fútbol y que se ha mejorado considerablemente, hablo de la repetición instantánea de la NFL.

Hay que decir primero que el sistema de VAR está fallando, pretendía acabar con las polémicas y las malas decisiones de los árbitros como el gol con la mano de Maradona o el de Thierry Henry que eliminó a Irlanda de un Mundial, y esto no ha ocurrido; muchas veces frente a errores importantes el árbitro decide no acudir al VAR o sencillamente la decisión, aún con VAR, sigue estando equivocada. La calidad de las cámaras también afecta la decisión.

Las polémicas cada vez son mas encendidas con VAR; tal vez la primera es que hay partidos con y otros sin VAR. Hay VAR con pocas cámaras y con muchas por lo que la herramienta varía y eso de entrada se presta para mucha suspicacia. Otro asunto complicado que ha sacado a la luz el VAR es la poca capacidad de los jueces de línea y la nula decisión que tienen; cualquier fuera de juego dudoso será analizado por el VAR por lo que poco importa la decisión de los que llevan banderas.

Más aburridor resulta el tiempo, sobre todo por estos lados, que se toman el árbitro y el VAR en decidir. Primero es la falta, luego la pelea de los jugadores por la falta, luego apretar al árbitro para que vaya al VAR, posteriormente la ceremonia para ir analizar la jugada... los árbitros acá son desesperantemente lentos, se tocan el oído, regañan a los jugadores, van caminando lentamente hacia el monitor, seguramente reflexionando sobre lo que puede ocurrir, luego miran detallada y largamente la jugada, luego también muy lentamente se devuelven al campo de juego para indicar la decisión. Pueden ser 13 minutos y al final reponen máximo 5. Como todo lo de fútbol, la decisión el árbitro es secreta; simplemente señala la falta o dice que no hubo falta.

Finalmente, un partido de fútbol puede tener tantas decisiones de VAR como al árbitro le parezcan lo que a este ritmo de decisión los noventa minutos se pueden convertir en 130 y efectivos de juego en 60 o menos .

Los gringos se inventaron el Instant Replay en las cuatro ligas más importantes y funciona mejor que este VAR; voy a comentar alguno de los aciertos que tiene:

El primero es que en el caso de fútbol americano el Instant Replay funciona en jugadas específicas. Lo más importante, salvo en jugadas anotación y una o dos situaciones más, solo se va al Instant Replay a solicitud de uno de los dos técnicos que tira la campo un pañuelo rojo. Si hay una decisión compleja y ninguno de los técnicos solicita que se revise, el juego continua. Como en el tenis cada equipo tiene tres oportunidades para pedir revisión, si falla una de las dos primeras pierde la tercera y en el caso de fútbol americano un tiempo fuera que es muy valioso en este deporte.

La repetición instantánea no toma una decisión de juego, simplemente analiza la decisión tomada por el árbitro e indica si la decisión tomada se mantiene o se cambia; para cambiar la decisión tiene que haber una evidencia incontrovertible que el error. En el caso de Nacional vs. Millonarios la decisión es penal; en este caso si el técnico de Nacional hubiera pedido el VAR para cambiar la decisión de penal tenía que haber una evidencia INCONTROVERTIBLE del fuera de lugar. A pesar de lo que dicen los exjugadores convertidos en periodistas dando alaridos, no me parece que hubiera una evidencia incontrovertible que indicara que hubo fuera de lugar. Hay que hacer énfasis en EVIDENCIA INCONTROVERTIBLE, no es un milímetro de guayo o una uña de la mano.

El árbitro tiene tres posibilidades, confirmar la decisión tomada, revertir la decisión pues hay una evidencia incontrovertible sobre el error del árbitro y mantener la decisión pues no hay evidencia incontrovertible sobre el error del árbitro

Otro asunto muy bien manejado en las ligas gringas es el tiempo de decisión; no puede ocurrir lo que pasó en los Olímpicos en el juego entre Argentina y Marruecos con una decisión luego de hora y media de análisis. El árbitro central tiene entre 30 segundos y 2 minutos para analizar las tomas que le facilitan decidir; me parece lógico, sin VAR tenía instantes, ahora se le da hasta dos minutos para decidir.

Evidentemente, la calidad de las imágenes que le dan al árbitro central tiene que ser impecable, para esto se tiene un “Replay Command Center” un centro que tiene las imágenes de todos los partidos que se juegan y es la que provee de información útil al árbitro. En Colombia no hay muchos partidos simultáneos por lo que hacer todo centralizado no sería difícil y para la Federación sería mucho mas barato, tema que para ellos no es menor. Con todo esto, dos minutos para decidir parece adecuado.

Otro aspecto que le da claridad a la herramienta es la obligación que tiene el árbitro de indicar su decisión con una pequeña explicación por el sistema de megafonía del estadio para que el público tenga claridad de la decisión.

Con todo esto, una jugada dudosa es analizada y la decisión se toma en unos tres minutos, hay solo un equipo de analistas del VAR, centralizado, se le ofrece al árbitro las mejores imágenes y el cambio de la decisión se realiza su hay EVIDENCIA INCONTROVERTIBLE del error.

Ojalá alguna de estas reglas las analizara FIFA y las implementara en nuestro desorientado fútbol.