Impactante: entrenador falleció tras sufrir un ataque cardíaco en pleno partido

Jugadores del Radnicki 1923 se enteran de la muerte de su DT, Mladen Zizovic

Una impactante escena se dio en el fútbol de Serbia en donde el entrenador de 44 años, Mladen Zizovic, falleció luego de sufrir un ataque cardíaco en medio de un partido de la Superliga, situación que dejó devastados a todos los jugadores.

El hecho se dio en el duelo en el que Mladost recibió al Radnicki 1923 en duelo por la fecha 14 de la Superliga de Serbia y en el que se imponía el conjunto visitante por 2-0 con anotaciones tempraneras.

Sin embargo, sobre los 21 minutos el partido se vio interrumpido porque el DT del Radnicki 1923 se desplomó en su zona técnica. Pese a que recibió los primeros auxilios en el lugar, un par de minutos después fue retirado en ambulancia rumbo a un centro médico.

El juego se reanudó, pero sobre los 41 minutos, el árbitro pitó la suspensión del duelo, ante la mirada incrédula de los futbolistas, integrantes de los cuerpos técnicos y asistentes, a los que en ese momento se les comunicó del fallecimiento de Zizovic.

La tristeza entre los presentes fue evidente y la mayoría de los futbolistas se tendieron sobre el césped ante la dura noticia de la muerte de Mladen Zizovic.