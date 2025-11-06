En caso de final, Nacional y/o Medellín deben buscar estadio por culpa de un concierto

Atlético Nacional y/o Independiente Medellín, tendrán que buscar estadio en caso de ser finalistas del fútbol colombiano porque el estadio Atanasio Girardot no estará disponible por culpa de un concierto, según lo afirmado por el propio presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga.

Sobre esto, el mandamás del campeonato colombiano especificó que durante las fechas que están pensadas las finales, entre el 13 y el 19 o 20 de diciembre, el escenario deportivo tendrá un concierto, situación que pondría a los equipos a buscar estadio si no se logra acomodar la programación.

El directivo reveló la situación al medio Gente, Pasión y Fútbol que hizo eco de dicha información, sorprendiendo a más de un aficionado.

“El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó en GENTE PASIÓN Y FÚTBOL que el estadio Atanasio Girardot será prestado entre el 13 y el 19/20 de diciembre para un concierto. En otras palabras, si hay final antioqueña en Copa y/o en Liga, sería en otra ciudad”, se divulgó.

De hecho, ambos equipos de la ciudad de Medellín están jugando la semifinal de Copa y ambos con ventaja (Nacional 4-1 América / Medellín 1-0 Envigado) y los dos se encuentran en el grupo de los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.