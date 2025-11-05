Deportes

Iván Mejía apuntó su mira a Camilo Durán por su partido ante Chelsea en la Champions League

El futbolista colombiano ajustó su cuarto partido en la presente Liga de Campeones con la camiseta del Qarabag.

La Champions comenzó con sorpresas y protagonismo colombiano
Camilo Durán - Qarabag
Por Evaristo Pérez

Camilo Durán, atacante colombiano al servicio del Qarabag de Azerbaiyán ha tenido un destacado inicio de campaña en la UEFA Champions League 2025/26 y producto de sus actuaciones, entró en la lupa del experimentado periodista Iván Mejía Álvarez que apuntó su mira a él y destacó sus bondades.

El comunicador señaló que no lo había visto en ninguno de sus partidos, pero fue en el juego de este miércoles 5 de noviembre, en el que Qarabag igualó 2-2 en casa ante Chelsea, el que lo expuso a la vista de muchos.

Al respecto, Mejía señaló: “Camilo Durán, colombiano del Quarabag. Interesante, maneja las dos, sostiene bien la bola, presiona, sabe perfilarse. Reconozco que no lo había visto y hoy ante Chelsea deja una grata impresión”.

Para Durán, este fue su cuarto juego en esta Champions League en la que ha anotado un y brindado una asistencia en los 295 minutos que ha actuado. En todos los juegos ha sido inicialista.

Pese a su buena presentación ante Chelsea, su mejor cara se dio en el debut en el que se impusieron 3-2 ante Benfica y él fue la figura con su tanto y su asistencia. El samario de 23 años y 1,78m de estatura, llegó al club de Azerbaiyán proveniente del Portimonense SAD de Portugal, país en el que inició su carrera en el Lustiránia.

