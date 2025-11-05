Campeón de Copa Libertadores con Nacional quiere comprar al Pereira junto a un empresario

Este martes 4 de noviembre se conoció que Orlando Berrío, que fue campeón de Copa Libertadores en 2016 con Atlético Nacional, quiere adquirir a Deportivo Pereira en compañía del empresario José Miguel Jaramillo.

Ellos mismos dieron a conocer un comunicado público en el que revelaron sus intenciones y con las que buscan que el equipo risaraldense un referente para el país y generarle una mentalidad ganadora.

La anunciada sociedad señala que estarían respaldados por “fondos de inversión provenientes de México, Brasil y Estados Unidos”.

“Orlando Berrio y José Miguel Jaramillo anuncian su interés en adquirir el Deportivo Pereira

El exfutbolista Orlando Berrio, campeón de la Copa Libertadores 2016 con Atlético Nacional y de la Copa Libertadores 2019 con Flamengo, junto al empresario colombiano José Miguel Jaramillo, cofundador de la plataforma de bienestar INTUS, anunciaron oficialmente su interés en adquirir el Deportivo Pereira, respaldados por fondos de inversión provenientes de México, Brasil y Estados Unidos.

La propuesta busca proyectar al club como un referente de gestión deportiva moderna, sostenibilidad económica y transformación social, conectando el fútbol con la educación, la innovación y el desarrollo humano.

“Queremos consolidar al Deportivo Pereira como un modelo de impacto social y emocional para el país. El fútbol puede ser una herramienta poderosa para inspirar, unir y transformar vidas”, afirmó José Miguel Jaramillo, encargado del frente empresarial y comercial del proyecto.

“He vivido lo que representa salir campeón de Libertadores con dos equipos históricos como Atlético Nacional y Flamengo. Mi propósito es traer esa mentalidad ganadora. disciplina y profesionalismo a Pereira, para que su gente vuelva a soñar con títulos y con un proyecto que trascienda el campo de juego”, expresó Orlando Berrio.

Pereira: una ciudad que vibra, crea y crece

Pereira se ha consolidado como una de las ciudades más dinámicas del país: su economía creativa, su impulso empresarial y su consumo creciente de entretenimiento, cultura y deporte la posicionan como un punto estratégico para nuevos modelos de inversión con propósito. Su gente emprendedora, cálida y resiliente representa una mentalidad de co-creación y abundancia, una energia colectiva que impulsa el progreso y convierte los sueños en acción. Este proyecto busca canalizar ese espíritu pereirano hacia un club que sea orgullo, plataforma y símbolo de unión para toda la región.

El equipo Berrio-Jaramillo plantea un modelo integral que combine excelencia deportiva, innovación empresarial y programas de impacto social, apostando por un Deportivo Pereira competitivo, autosostenible y con alma”.