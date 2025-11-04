Luis Díaz vio la roja y rompió un registro único en toda la historia de la Champions League

Luis Fernando Díaz sigue haciendo historia y este martes 4 de noviembre impuso tres registros históricos, dos para los jugadores colombianos, y uno global en la Champions League en donde se convirtió en el máximo goleador y también en el autor del tanto más rápido por jugadores de nuestro país, pero también en el único jugador de toda la competencia en irse expulsado tras un doblete en la primera mitad.

La hazaña del guajiro fue nada menos que contra el vigente campeón de la competencia, PSG, y en territorio francés, en la visita del Bayern Múnich que, de arranque, comenzó a imponer su poderío.

Tan solo a los 3 minutos y 22 segundos llegó el primer tanto de Lucho, hecho que le dio la autoría del gol más tempranero en un partido de Liga de Campeones para un colombiano, superando su propio registro, que era de 5 minutos y 1 segundo, de cuando jugaba en Porto.

Adicional, con ese tanto igualó a Jackson Martínez en la clasificación de goleadores, sin embargo, el guajiro venía por más. Con ese registro igualado, sobre los 32 minutos apareció nuevamente, esta vez para completar su doblete en el partido, llegar a 14 goles en la Champions y superar a su compatriota.

Sin embargo, su fiesta fue opacada sobre el final del primer tiempo cuando se fue expulsado por una falta desde atrás contra Achraf Hakimi y en la que el VAR alertó al árbitro italiano Maurizio Mariani.

Esto hizo que se rompiera otro registro por parte de Luis Díaz que se convirtió en el primer jugador en la historia de toda la competencia en ver la tarjeta roja tras haber anotado dos goles en un primer tiempo. Algo que también fue señalado por MisterChip.

“Luis Díaz es el PRIMER jugador con DOBLETE y EXPULSIÓN en el PRIMER tiempo en TODA la historia de la UEFA Champions League”, informó el estadígrafo.

Ya son 14 goles de Luis Fernando Díaz en la historia de la Champions League y es el colombiano que más goles ha anotado en la competencia, superando, por ahora, por un gol a Jackson Martínez; además tiene el gol más rápido de un colombiano y, además es el único jugador de toda la competencia en irse expulsado tras un doblete en la primera mitad.