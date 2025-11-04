Luis Díaz impuso dos récords colombianos en Champions League con su doblete al PSG

Luis Fernando Díaz sigue haciendo historia y este martes 4 de noviembre impuso dos registros históricos para los jugadores colombianos en la Champions League en donde se convirtió en el máximo goleador y también en el autor del tanto más rápido por jugadores de nuestro país.

La hazaña del guajiro fue nada menos que contra el vigente campeón de la competencia, PSG, y en territorio francés, en la visita del Bayern Múnich que, de arranque, comenzó a imponer su poderío.

Tan solo a los 3 minutos y 22 segundos llegó el primer tanto de Lucho, hecho que le dio la autoría del gol más tempranero en un partido de Liga de Campeones para un colombiano, superando su propio registro, que era de 5 minutos y 1 segundo, de cuando jugaba en Porto.

Esto fue constatado por el estadígrafo MisterChip que así lo reseñó: “Luis Díaz (a los 3 minutos y 22 segundos) ha marcado el gol más tempranero de un jugador colombiano en TODA la historia de la Champions League. El récord era del propio Luis Díaz, cuando jugaba en el Porto (gol al Milan a los 5 minutos y 1 segundo en 2021)”.

Adicional, con ese tanto igualó a Jackson Martínez en la clasificación de goleadores, sin embargo, el guajiro venía por más.

Con ese registro igualado, sobre los 32 minutos apareció nuevamente, esta vez para completar su doblete en el partido, llegar a 14 goles en la Champions y superar a su compatriota.

Ya son 14 goles de Luis Fernando Díaz en la historia de la Champions League y es el colombiano que más goles ha anotado en la competencia, superando, por ahora, por un gol a Jackson Martínez.

Sin embargo, su fiesta fue opacada sobre el final del primer tiempo cuando se fue expulsado por una falta desde atrás contra Achraf Hakimi y en la que el VAR alertó al árbitro italiano Maurizio Mariani.