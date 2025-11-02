Jorge Carrascal salió entre lágrimas lesionado temiendo perderse la final de la Copa Libertadores

Jorge Carrascal se ha convertido en un futbolista muy importante para Filipe Luis en Flamengo, al punto que anotó el único gol en las semifinales contra Racing para clasificar a la final de la Copa Libertadores.

No obstante, en uno de los mejores momentos de su carrera, salió lesionado y teme perderse el partido definitivo contra Palmeiras.

El futbolista colombiano fue titular en el partido en que Flamengo derrotó 3-0 a Sport Recife, pero solamente pudo jugar 21 minutos de juego antes de sentir un fuerte dolor de espalda en su zona lumbar.

Carrascal no pudo seguir jugando y fue sustituido de inmediato, y el primer parte médico del equipo no dio muchos detalles al respecto: “Tras realizar un movimiento brusco durante el partido, Carrascal sintió dolor en la parte baja de la espalda y tuvo que ser sustituido en la primera parte del Flamengo contra el Sport”.

Poco menos de un mes queda para la final de la Copa Libertadores y se teme que el colombiano se pierda la final.

A continuación el video de la lesión de Jorge Carrascal:

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

Por séptimo año consecutivo se disputará una final de Copa Libertadores entre equipos brasileños, y en esta ocasión, se enfrentarán Flamengo y Palmeiras.

Este partido definitivo se disputará el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 5:00 de la tarde en el Estadio Monumental de Lima.

¿Qué piensa Filipe Luis de Jorge Carrascal?

Recientemente, el técnico brasileño llenó de elogios a Jorge Carrascal, destacando el crecimiento que ha tenido el colombiano desde que llegó de Rusia:

“Lo que más me alegra de Carrascal es que ha mejorado aún más desde su etapa en Rusia y su llegada aquí. Su capacidad de decisión en el último tercio del campo, cerca del área, lo hace aún más letal que antes. No sé si en algún momento de su carrera ha sido tan creativo y decisivo cerca del área; eso es lo que más me alegra de su desarrollo”.