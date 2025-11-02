Decisión de Wolves podría cambiarle radicalmente la situación a Jhon Arias en Inglaterra

El sueño de Jhon Arias de llegar al fútbol europeo seguramente no ha sido como él lo soñó, pues su primera temporada en la Premier League ha sido un reto muy difícil, desde ganarse la confianza del entrenador hasta conseguir una sola victoria.

De hecho, Wolves todavía no ha podido ganar un partido, hecho que llevó a la directiva a tomar la decisión de despedir al entrenador.

En su más reciente presentación, Wolverhampton cayó goleado por tres goles a manos del Fulham, hecho que no solamente los condenó a permanecer, al menos, una semana más en el fondo de la tabla de posiciones con solo 2 unidades, sino que además, los llevó a tomar la decisión de despedir a Vitor Pereira.

El técnico portugués, de 57 años había dirigido previamente en equipos como Porto, Al Ahli, Olympialos, Fenerbahce, Corinthians o Flamengo, pero en su llegada al Wolverhampton en diciembre de 2024, no le fue para nada bien.

De esta manera, Wolves tendrá que buscar técnico para continuar la temporada e intentar enderezar el camino, que hasta el momento, los conduce a la segunda división de Inglaterra.

Para nadie es un secreto que Jhon Arias no ha sido de la confianza del entrenador, así que la llegada de un nuevo director técnico que tenga nuevas ideas, y además, incluya al colombiano en su proyecto, podría ser fundamental para su consolidación en el viejo continente.

De igual manera, Yerson Mosquera, quien recientemente se recuperó de una larga lesión, podría volver a encontrar su mejor versión, aquella que le permitió brillar en la zona defensiva de Inglaterra, y además, que le permitió ganarse un puesto en la convocatoria de la Selección Colombia.