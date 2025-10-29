Oficial: Equipo del FPC cambiará de sede para jugar los cuadrangulares

Otro cambio de sede se viene en el fútbol profesional colombiano y de cara a los cuadrangulares, en este caso en la categoría B en donde Atlético Huila no jugará en su sede natural, Neiva y el estadio Guillermo Plazas Alcid.

El propio club lo confirmó con un comunicado oficial en el que señaló que tras una inspección realizada por la Dimayor, el escenario deportivo no la superó.

Ante esto, será necesario el cambio de plaza para la fase de cuadrangulares, la misma será anunciada posiblemente este mismo miércoles 29 de octubre.

“Resultado de la inspección realizada por la DIMAYOR al Estadio Guillermo Plazas Alcid

Neiva, 28 de octubre de 2025.

El Club Atlético Huila informa a la opinión pública, a su hinchada y a los medios de comunicación que, tras la inspección efectuada hoy por la DIMAYOR (División Mayor del Fútbol Colombiano) al Estadio Guillermo Plazas Alcid, y en seguimiento al Acta de Contrato Interadministrativo de Consultoría No. 1686-2024 del 11 de agosto de 2025 emitido por el Municipio de Neiva a través de su Secretaría de Deporte y Recreación, se determina que ante el alto riesgo de colapso de las tribunas sobre los camerinos de los equipos y el camerino de árbitros, el escenario no cumple con las condiciones mínimas de seguridad requeridas para su uso y para el desarrollo de competencias del Fútbol Profesional Colombiano, tanto en aspectos estructurales como reglamentarios, conforme a lo identificado en la evaluación técnica.

De acuerdo con la evaluación técnica presentada por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales se recomienda una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas, dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás actores del espectáculo deportivo. En consecuencia, y conforme a las disposiciones de la DIMAYOR, el Estadio Guillermo Plazas Alcid queda oficialmente inhabilitado para albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta tanto no se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente.

Ante la premura de la situación, el Club y la DIMAYOR anunciarán en las próximas horas la ciudad y el estadio donde se disputará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, prevista para este viernes 31 de octubre. El Club Atlético Huila reitera su compromiso con la transparencia, la seguridad y el cumplimiento de la normativa que rige el Fútbol Profesional Colombiano, siempre priorizando el bienestar de los jugadores, los aficionados y la comunidad deportiva”.