CM de Fortaleza se quitó ‘las rastas’ por una promesa y aterró a todos con su cambio: “usted es muy feo”

Santiago Montejo, el genio creativo detrás de las redes sociales de Fortaleza CEIF, sorprendió a sus compañeros de trabajo y seguidores con su cambio de aspecto al cortarse los dreadlocks (rastas) que lo identificaron durante años, todo por cuenta de una particular promesa y el propio DT, Sebastián Oliveros hizo de peluquero.

Antes de comenzar el campeonato, el creativo le prometió al entrenador del equipo bogotano que si entraban al grupo de los ocho, él se cortaba su particular estilo y como el conjunto de los Amix logró asegurar su presencia en cuadrangulares, le tocó cumplir.

Por esto, Montejo se sentó en la silla para que el entrenador hiciera las veces de peluquero y adiós dreadlocks. Antes de mostrar el resultado, en la cuenta del equipo dejaron ver la reacción de sus compañeros de equipo y muchos ni lo reconocieron. Los rostros fueron fabulosos.

Una vez la reacción de los empleados y jugadores de Fortaleza, el video con el proceso y el cambio extremo. Sí, de rastas a tusado quedó el bueno de Santiago Montejo que quedó sin un pelo en su cabeza.