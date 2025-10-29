“Un argentino que triunfó en la vecindad”, Carlos Antonio Vélez habló de 3 candidatos para ser DT de Santa Fe

Ha pasado más de un mes desde que Jorge Bava renunció a Santa Fe para probar suerte en el fútbol paraguayo. El equipo ‘Cardenal’, en lugar de buscar su reemplazo, le dio toda la confianza a Pacho López para dirigir el segundo semestre de este año mientras planean el proyecto deportivo de cara a 2026.

No obstante, tras la derrota en el más reciente clásico capitalino, parece que los directivos de Santa Fe empezaron a buscar técnico y Carlos Antonio Vélez reveló quiénes serían los candidatos.

En primer lugar, Carlos Antonio Vélez habló de Pablo Peirano, técnico que salió de Santa Fe a principios de 2025 por bajo rendimiento, luego firmó en Nacional de Uruguay y recién fue despedido del equipo tras conseguir 75 puntos de 99 posibles (un rendimiento del 76%).

El técnico uruguayo sería una opción para Santa Fe, quienes estudiarían la posibilidad de contratarlo de vuelta. Las otras dos opciones se reparten en un técnico argentino y otro uruguayo.

Vélez no reveló más nombres, pero aseguró que el entrenador argentino ya triunfó en la vecindad, hecho que despertó la curiosidad de los hinchas porque se pusieron a pensar en un técnico que haya hecho parte de Millonarios.

En ese orden de ideas, también afirmado en las palabras de Carlos Alemán, el argentino en cuestión se trataría de Flavio Robatto, quien actualmente está dirigiendo en Bolivar, pero que dirigió al club ‘Embajador’ en 2015 -16, así como también supo estar en Cúcuta y Atlético Huila.

Finalmente, señaló a un uruguayo, por lo cual, muchos pensaron que se trata de Pablo Repetto, pero según indicó Carlos Antonio, uno de esos dos candidatos no ha dirigido nunca en nuestro país:

“Les adelanto Santa Fe exploraría el regreso de Peirano.. en lista además un Argentino que triunfó en la vecindad y un Uruguayo que conoce el medio muy bien… pero por ahora y hasta q no se esclarezca si se clasifican o no.. seguiría Pacho!”.