Leonardo Castro contó anécdota de un compañero de Millonarios que tuvo que salir de un partido a “hacer del 2″

Leonardo Castro - Foto: Captura de pantalla de la entrevista subida al canal del equipo el 29 de octubre del 2025

Uno de los jugadores más importantes de Millonarios en los últimos años ha sido el delantero goleador Leonardo Castro. Desde su llegada en el 2023, tras salir campeón con el Deportivo Pereira, se ha hecho un lugar en la historia de la institución con goles, títulos y un cariño notable por parte de los hinchas, quienes fueron los principales promotores de la reciente renovación del delantero por varios años más.

Tras esto, el atacante hizo parte del ‘Millonarios Inside’, un formato de entrevistas con el periodista Roberto Cardona por donde ya han pasado varias figuras del plantel profesional. Allí, Leonardo Castro reveló dos anécdotas bastante curiosas que quizá pocos hinchas sabían.

En la primera de ellas, dio a conocer que en medio de un juego reciente el lateral del equipo, Samuel Martín, tuvo un inconveniente de salud en medio de un juego que lo obligó a hacer del 2 en el estadio: “A ‘Samuelito’ en estos días le pasó, le toco porque no sé qué comió y le cayó mal, estaba mal del estómago, son cosas que pasan”.

Por otro lado, reveló que en medio del juego son bastantes las palabras de grueso calibre que se manejan o insultos que se usan para provocar. En una de estas, el atacante se volteó y dejó en ridículo a un rival que lo estaba molestando y al cual le había salido campeón, como contó él mismo:

“A uno le dije ‘sí, yo le quede campeón y qué, le robé la copa’, jugando con Millonarios. Me quiso encarar y yo le había ganado la copa con Pereira, me quiso bajar caña, pero ya le había quedado campeón y desde ahí ese man quedó con una rabia que me quería joder, ya no me dice nada”.