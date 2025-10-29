Jugador del Deportivo Pereira habría sido ofrecido a Millonarios para reencontrarse con Hernán Torres

Uno de los equipos que peor la está pasando actualmente es el Deportivo Pereira, que en medio de su crisis deportiva y el cese de actividades de sus jugadores sigue dando noticias, aunque ninguna ha sido buena. La renuncia de Rafael Dudamel que ya se comunicó, y las protocolarias de Yuber Quiñones y Samy Merheg dan muestra de que ante la falta de pagos, la desmantelación de la nómina es algo inminente.

A esto se le suma la presunta intención de varios otros jugadores, en especial algunos ya experimentados, que buscan salida y estarían comenzando a ofrecerse a equipos dentro de nuestra liga. Según el periodista Julián Capera, Juan David Ríos es uno de los que ya inició gestiones para definir su futuro a pesar de tener contrato vigente con el elenco ‘matecaña’.

Al parecer, por su cercanía con Hernán Torres, con quien salió campeón, estaría intentando acercarse a Millonarios de cara al 2026, donde encajaría perfecto ante la necesidad del club de poder sumar jugadores de experiencia en esta y varias posiciones del campo de juego.

