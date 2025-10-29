¡A puro reflejo! Luis Díaz volvió al gol con Bayern Múnich y festejó con rabia

Gol de Luis Díaz para Bayern Múnich: El colombiano encontró un rebote que dejó el portero rival en el área, y a puro reflejo, mandó a guardar el balón para empatar de manera parcial el partido frente al Colonia.

Le puede interesar: “También somos seres humanos”, futbolista del Cali se quejó tras recibir insultos de los hinchas de su propio equipo

Bayern Múnich tenía que enfrentarse al Colonia por la segunda ronda de la DF Pokal, y sorpresivamente, comenzó perdiendo por la anotación de Ragnar Ache al minuto 31 del primer tiempo.

No obstante, Luis Díaz se encargó de que la dicha no durara mucho tiempo para los locales, pues tan solo cinco minutos después, aprovechó un rebote que dejó corto el portero Ron-Robert Zieler, y con una impresionante capacidad de reacción, se acomodó para patear el balón y mandarlo al fondo de la portería.

El colombiano se reunió con algunos compañeros para gritar el gol con rabia, seguramente por la cantidad de partidos que pasaron para nuevamente encontrarse con una anotación.

Este tanto del colombiano sirvió para guiar la remontada del Bayern Múnich, que encontró la remontada a través de un gol que consiguió Harry Kane tan solo dos minutos más tarde.

A continuación le presentamos el gol de Luis Díaz: