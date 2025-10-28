¿En Colombia y quiere ver los partidos de la NBA? Esta plataforma transmitirá varios de los partidos

Si bien el baloncesto no es uno de los deportes que más se transmite en la televisión colombiana, si tiene miles de adeptos en tierras cafeteras, quienes quieren tener a detalle todo lo que sucederá en la temporada número 80° de la NBA, en la que el quinteto de los Oklahoma City Thunder, espera defender su actual título y conservar sus preciados anillos.

Son 30 las escuadras que entraron en competencia para obtener el campeonato en la noche del pasado martes 21 de octubre, en la que resaltó el enfrentamiento entre los vigentes campeones vs. Houston Rockets, partido ganado por los Thunders por 125 a 124; sensación de victoria que también experimentaron los Golden State Warriors, al ganar de visita a Los Angeles Lakers.

Warriors Lakers Basketball El pívot de Los Angeles Lakers, Jaxson Hayes, reacciona tras anotar contra los Golden State Warriors en el primer partido de la temporada de la NBA 2025-2026, el martes 21 de octubre de 2025 en Los Ángeles. (Ethan Swope/AP)

¿Dónde puedo ver los partidos de la NBA en Colombia?

Si usted quiere vivir estas emociones y tiene algún dispositivo con conexión a internet, podrá hacerlo por medio de HBO Max, plataforma de streaming de Warner Bros - Discovery, que amplió su catálogo adquiriendo algunos derechos de transmisión de varios de los partidos de la NBA durante las once temporadas venideras, de 2025 a 2036.

Estas transmisiones no solo tendrán las emociones de lo que suceda en la cancha, también la de las transmitidas por varios talentos en los relatos y los comentarios como los de: Leo Margo, Carlos González, Alejandro Montecchia, Javier Sabath, Tomás Lamas, Carlos Delfino, entre otros.

¿Quién fue el primer colombiano en jugar en la NBA?

Para diciembre de 2021, los titulares de los diarios deportivos en Colombia se alejaron del balompié para enfocarse en el balocesto, luego que Jaime Echenique, firmase con los Washington Wizards, jugador barranquillero que actualmente hace parte del Pallacanestro Reggiana, perteneciente a la Liga Italiana de baloncesto.