Un drástico cambio en la vida de Dani Alves: Fue visto predicando en una iglesia

Dani Alves solamente estuvo un año en una prisión en España tras ser condenado por presunta violación a una mujer en una discoteca. Sin embargo, no cumplió su condena completa porque fue absuelto en marzo de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a la falta de pruebas contundentes.

El exfutbolista reapareció en redes sociales, con una vida completamente diferente: predicando en una iglesia.

Diferentes medios de comunicación en España informaron que la vida de Dani Alves ha tenido un cambio de 180 grados en su vida, pues ahora se ha alejado por completo tanto de los medios de comunicación como del fútbol profesional, y ahora, es predicador en una iglesia en España.

A pesar de que Dani Alves quiera alejarse del ‘ojo público’, su carrera fue tan importante que sus videos en la iglesia se han vuelto virales y le han dado la vuelta al mundo, pues llama la atención el drástico cambio que ha tenido su vida en menos de un año.

Algunas fotografías que le han tomado al exfutbolista dan cuenta de su entrega en esta iglesia, no solamente predicando, sino apasionado con las manos arriba.

En el video que se difundió, se puede ver a Dani Alves hablando sobre su testimonio personal, asegurando que hay que tomarse las cosas de Dios en serio.

“Hay que tomarse en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió y me llegó para la Iglesia, para el camino. Y hoy estoy en el camino gracias a ellos”, dijo Dani Alves en la prédica que se volvió viral.