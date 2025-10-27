Deportes

Impresionante gol olímpico en la Premier League de Inglaterra le da la vuelta al mundo

VIDEO l Desde Inglaterra nos dejaron el mejor gol del fin de semana sin duda alguna que nadie se debería perder

Impresionante gol olímpico en la Premier League de Inglaterra le da la vuelta al mundo
Gol olímpico en la Premier League Captura de pantalla de ESPN
Por Daniel Barbosa

Marcus Tavernier, futbolista del Bournemouth, deleitó al mundo del fútbol con un impresionante gol olímpico, que además sirvió para encaminar a su equipo a la victoria sobre Nottingham Forest.

Vea acá: “Merecimos ganar”, Alejandro Restrepo, después de perder con Nacional, recordó partido anterior

Sobre el minuto 24 del primer tiempo, un tiro de esquina a favor del Bournemouth que Marcus Tavernier, seguramente sin avisar que se convertiría en noticia a nivel mundial por su impresionante precisión para mandar a guardar el balón, con un ángulo imposible y una gran cantidad de obstáculos en el área.

Con su pierna izquierda, el futbolista mandó el balón tan elevado, que ni siquiera el portero rival alcanzó a interceptar antes que se colara en su portería.

Tavernier, celebró entre risas con sus compañeros, haciendo un gesto característico de otro deporte, el golf, mientras todos se aproximaban a celebrar la locura que recién acaba de inventar.

Bournemouth, entonces, no dejó de atacar y consiguió la segunda anotación antes que se terminara el primer tiempo, lo cual, fue más que suficiente para quedarse con los tres puntos en casa, devolver al Nottingham Forest con manos vacías y con un gol olímpico en contra.

A continuación le presentamos el gol olímpico:

       

Tags

     
Daniel Barbosa

Daniel Barbosa

"No importa lo que te digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo"

Lo Último

Lo que debe saber