“Merecimos ganar”, Alejandro Restrepo, después de perder con Nacional, recordó partido anterior

Independiente Medellín cayó goleado 2-5 en su visita a Atlético Nacional, por lo cual, Alejandro Retrepo dejó claro que le parece una derrota dolorosa, pero no pueden perder la confianza que han adquirido.

El técnico recordó el partido pasado con Santa Fe donde empataron y dijo que merecieron ganar.

Le puede interesar: Entre insultos y rechiflas, Wilmar Roldán fue recibido por los hinchas de Nacional en el Atanasio

En primer lugar, el técnico del cuadro ‘Poderoso’ explicó los detalles que llevaron a la victoria a Atlético Nacional. Según él, las claves estuvieron en las jugadas en que el cuadro ‘Verdolaga’ hizo transiciones de defensa a ataque:

“Ellos (Nacional) fueron a la contra, nos atacaron por las bandas, y ahí debimos ser más rápidos, porque después el juego se complica. Cuando se pierde una pelota y el otro equipo va con ventaja y espacio, como en el primer gol, ya es muy difícil. Si había que corregir algo táctico, lo debimos haber hecho antes y no esperar al segundo tiempo”.

Adicionalmente, Alejandro Restrepo recordó que Medellín, a pesar de no conocer la victoria en los dos más recientes partidos, ha merecido más. De hecho, aseguró que contra Santa Fe debieron ganar en el partido que se suspendió debido a la lluvia y que finalizó igualado a un gol:

“La derrota no nos puede desenfocar de todo lo que queremos, de lo que hemos hecho y de lo que como equipo hemos logrado transmitir a la gente y a los rivales. Veníamos de hacer un lindo juego en el que merecimos ganar. No nos podemos caer. Debemos intentar levantarnos de esta derrota e ir por todo el miércoles, que tenemos un duro rival. Hay que tratar de tener un buen partido para que vuelvan las victorias”, concluyó Alejandro Restrepo tras la goleada a manos de Atlético Nacional.