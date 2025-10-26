Entre insultos y rechiflas, Wilmar Roldán fue recibido por los hinchas de Nacional en el Atanasio

Wilmar Roldán fue recibido en medio de insultos y rechiflas por parte de los hinchas de Atlético Nacional de cara al clásico antioqueño contra Independiente Medellín en su llegada al estadio Atanasio Girardot.

Los aficionados del cuadro Verdolaga le hicieron saber al juez su inconformismo por actuaciones previas que han estado cargadas de polémica con algunas expulsiones y posturas que han dado de qué hablar.

Por eso, a su llegada al escenario deportivo, Wilmar Roldán, que arribó en taxi, sintió toda la molestia de los aficionados que le gritaron de todo.