La inesperada invitación de Karol G a la Selección Colombia Femenina para que sean todo un ‘makinon’

La Selección Colombia Femenina está disputando el torneo de la Liga de Naciones Conmebol, y de hecho, comenzaron con una victoria contundente 4-1 con anotaciones de Leicy Santos (x2) y otros tantos de Daniela Montoya e Ivone Chacón.

Las futbolistas ahora tendrán que pensar en Ecuador, pero antes, recibieron un lindo detalle motivacional por cuenta de Karol G.

A través de la cuenta de YouTube de la Selección Colombia, pudimos conocer que Karol G invitó a los integrantes del equipo a almorzar en su restaurante llamado ‘Provenza’ en Medellín.

La ‘Tricolor’ Femenina llevó a cabo su último entrenamiento en la ‘La Ciudad de la Eterna Primavera’ antes de viajar con rumbo a Ecuador para disputar su segundo compromiso del torneo, y entonces, fueron recibidas por Guillermo Giraldo, papá de Karol G, en el restaurante ‘Provenza’.

Las futbolistas no ocultaron su alegría por estar en el restaurante de ‘La Bichota’ que hasta se animaron a cantar al ritmo de sus canciones mientras eran atendidas de la mejor manera portando una camiseta con el nombre de Karol G en su espalda.

“Nuestra Selección Colombia Femenina disfrutó de una gran invitación que nos recordó que el fútbol también es compartir, reír y vivir momentos en familia. Batería recargada para enfrentar a Ecuador en la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026″, fue el mensaje que escribió la Federación Colombiana de Fútbol en el video:

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina por la Liga de Naciones?

Tal como lo mencionamos previamente, el próximo partido de la ‘Tricolor’, correspondiente a la segunda fecha de la Liga de Naciones, será contra el combinado de Ecuador.

Este partido se disputará este martes 28 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.