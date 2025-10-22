“Neiser es un tema complicado”, Mackalister Silva sobre la estadía del juvenil en Millonarios

El tema Neiser Villarreal sigue generando eco en Millonarios, más cuando el jugador no se ha reportado para entrenar con el club al que todavía pertenece, tras su presentación con la Selección Colombia en el Mundial sub-20.

Pese a que el atacante ha brillado con la Tricolor, en donde fue el goleador del Suramericano de la categoría y también el del combinado nacional en la cita orbital, no ha sido igual en el club con el que no ha marcado ni un solo gol.

Precisamente, luego del Mundial era esperado en el club con el que termina contrato próximamente, pero no se presentó y sobre esto le cuestionaron al capitán del equipo, David Mackalister Silva.

Al respecto, el experimentado jugador sentenció que “Con Neiser es un tema complicado. Creo que su estadía en Millonarios ha sido complicada, lastimosamente no pudimos disfrutar de todo lo que Neiser nos pudo dar”.

“Ya prácticamente está con su cabeza en otro lado y nosotros tenemos que tener la cabeza clara en los que estamos que es aferrarnos a la posibilidad de clasificar”, añadió.