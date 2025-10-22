Futbolista murió tras chocar en su motocicleta contra una vaca

Un accidente tiene de luto el fútbol brasileño en donde el joven atacante Antony Yllano perdió la vida tras chocar en su motocicleta contra una vaca que se encontraba en la vía en un hecho ocurrido en la madrugada de este lunes.

PUBLICIDAD

El jugador de 20 años pertenecía al Piauí Esporte Clube y, según los reportes de medios locales, venía de celebrar el cumpleaños de su padre cuando tuvo el fatal accidente en Altos, Piauí, en Brasil.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el accidente en donde se ve a un grupo de al menos 5 reses caminando en medio de la vía cuando aparece el jugador a toda velocidad en la moto y termina impactando por detrás a una de ellas y golpeando con otra.

Lamentablemente, la contundencia del impacto fue tal que Antony Yllano quedó con lesiones tan graves que derivaron en su fallecimiento.

A sus 20 años, el atacante pasó por el Piauí Esporte Clube, Fluminense Esporte Clube y Associação Atlética de Altos en categorías juveniles y se preparaba para jugar la Copa de Brasil sub-20 y ya había debutado en la Série C frente al Remo en 2023.