Un Mundial de fútbol en Bolivia 😱: Eso prometió Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes del Mundial 2026, mientras que para la Copa del Mundo 2030 habrá seis países diferentes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos.

Por más curioso que parezca, el presidente de la FIFA prometió que en Bolivia habrá un Mundial de fútbol.

Gran polémica se ha difundido por cuenta de los cambios que la FIFA ha implementado para los Mundiales de fútbol: En principio, muchas personas estaban en desacuerdo por el incremento de equipos participantes (de 32 a 48), así como también, de albergar el torneo en varias sedes diferentes.

Y aunque todavía no se ha disputado la primera Copa del Mundo con 48 equipos, ya hay planes para que se dispute con 64 países, hecho que también obligaría a que haya mayor cantidad de países como organizadores.

El caso es que Gianni Infantino prometió que se encargará de que Bolivia pueda contar con un Mundial: El presidente de la FIFA dio a entender que no será necesariamente la Copa del Mundo masculina de la categoría absoluta, sino que entre las opciones estarían torneos femeninos o juveniles.

“Vamos a traer un Mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué Mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando”, declaró Gianni Infantino durante el evento de los cien años de la Federación Boliviana de Fútbol.

Es muy probable que no se realice una Copa del Mundo en Bolivia, pero sin duda, sería interesante ver a los grandes jugadores del mundo como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Jude Bellingham en estadios como El Municipal en el Alto o el Hernando Siles de la Paz.

A continuación las palabras de Gianni Infantino: