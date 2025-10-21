Futbolista del Cali denunció amenazas tras errar el penal en la final de la Copa Libertadores Femenina

Kelly Ibargüen, futbolista del Deportivo Cali, denunció amenazas tras errar el penal en la final de la Copa Libertadores Femenina el pasado sábado 18 de octubre que se disputó en Argentina y que decantó al Corinthians como bicampeón del torneo continental.

Deportivo Cali representó dignamente a nuestro país en la Copa Libertadores Femenina: No perdió ni un solo partido en todo el torneo, apenas recibió un gol y llegó hasta la final, donde cayó a manos de Corinthians en la tanda de penales.

La serie se resolvió a favor del equipo brasileño luego de que Kelly Ibagüen malograra el tercer lanzamiento al estrellar el balón en el travesaño. Por su parte, las cinco jugadoras de Corinthians anotaron y de esta manera, el título se le escapó al Cali por muy poco.

Ibargüen, quien aportó un gol en el torneo contra la Universidad de Chile, concedió algunas palabras donde señaló que se siente muy triste por haber fallado el penal:

“Me siento muy mal porque nadie quiere botar un penal, sé que es duro, obviamente tengo que vivir este duelo, pero en este momento me siento demasiado mal porque lo teníamos cerca y por un penal se nos escapó. Yo lo pateo allá fuerte como siempre, metí el pie muy abajo y se elevó mucho porque pegó en el palo. Yo iba con la convicción y confianza de que iba para el mismo lado contra Colo Colo”.

Además, aseguró que hay hinchas que la han amenazado y le han deseado lo peor:

“Hinchas que me decían que nunca me vaya del Cali, ahora quieren que me vaya, no falta el malintencionado, otros hinchcas que me tiran la mala, me están tirando demasiado. He recibido amenazas, me han dicho que me lesione, pero bueno, tendrá que vivir un tiempito con eso y no pararle bolas a las redes”.

Finalmente, Ibargüen concluyó resaltando la buena imagen que dejó Deportivo Cali a nivel continental a pesar de no lograr el título:

“Me quedo con todo lo bueno que hicimos en el torneo, tuvimos buena participación. No se nos dio, pero no es fácil jugar contra un Corinthians y hacerlo ver mal. Le jugamos, no nos arrugamos a nada, contra todos los rivales salimos con todo, yo sé que el fútbol da revanchas y nos la va a dar a nosotros”.